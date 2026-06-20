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المؤتمر نت - حقق منتخب البرازيل فوزًا مريحًا على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة فرض فيها

البرازيل تفوز على هايتي بثلاثية

المؤتمرنت-متابعات -
البرازيل تفوز على هايتي بثلاثية
حقق منتخب البرازيل فوزًا مريحًا على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة فرض فيها “السامبا” سيطرته المطلقة على مجريات اللعب طوال التسعين دقيقة.
وبدأت المباراة بإيقاع هجومي من البرازيل، حيث أضاع رافينيا فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 21 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية مميزة، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى
و نجح ماتيوس كونيا في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 23، بعدما تابع كرة ارتدت من حارس هايتي عقب تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور، ليضعها في الشباك ويعلن التقدم.
وعاد كونيا ليؤكد تفوق البرازيل بإضافة الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة متقنة من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية سكنت الزاوية العليا للمرمى وسط عجز دفاعي واضح من هايتي.
ومع نهاية الشوط الاول أضاف الهدف الثالث عبر فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة حاسمة من لوكاس باكيتا اخترقت الدفاع، لينطلق نجم ريال مدريد بسرعة داخل المنطقة ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك من تحت يد الحارس، ليؤكد الانتصار بثلاثية نظيفة.
وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط ويحتل الصدارة بفارق الأهداف عن "أسود الأطلس".

وفي المقابل تقلصت حظوظ هايتي في التأهل من المجموعة بعد تلقي الخسارة الثانيًا تواليًا بدور المجموعات للمونديال.








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