المؤتمرنت -

أمطار متفرقة وتحذير من البـحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات، ورياحاً تعمل على اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعـز، وإب، وغرب ذمـار، وريمة، وحجة والمحويت.



وقد تهطل أمطـار متفرقة على أجزاء من مرتفعات البيضاء، ولحج، والضالع، وغرب كل من عمران وصعدة، وصولاً إلى أجزاء من سهل تهامة.



ومن المحتمل أن تكون الرياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية تعمل على اضطراب البحر ويتراوح ارتفاع الموج بين 2- 4 أمتار.



ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المناطق المذكورة من اضطراب البحر.