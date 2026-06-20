المؤتمرنت -

تدشين العام الدراسي الجديد

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اليوم، العام الدراسي الجديد 1448هـ/ 2026-2027م على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.



واطلعوا ومعهم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، على سير العملية التعليمية في يومها الأول بمدرستي " الكويت والمعتصم" بالأمانة، مستمعين من وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار، ومسؤول القطاع التربوي بالأمانة عبدالقادر المهدي، إلى شرح حول التحضيرات والجهود التي بذلت لانطلاق العملية التعليمية في عموم مدارس الجمهورية.



وفي التدشين هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى، الطلاب والمعلمين والمعلمات بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد.



وعبر عن الشكر للحكومة وقيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وأمانة العاصمة والمحافظين على الجهود المبذولة لتدشين العام الدراسي.



وأكد تثمين المجلس السياسي الأعلى لجهود الجميع بما في ذلك مسؤولي القطاع التربوي في إنجاز كافة الترتيبات الخاصة بالعملية التعليمية.



ولفت إلى أن العاصمة صنعاء أصبحت انموذجا في الانضباط والنظام والأخلاقيات التي يتباهى بها أبناء شعبنا.



وتوجه الدكتور بن حبتور، بالشكر للقيادة العليا على نهجها الوطني المقاوم وقرارها الشجاع بتحرير القرار السياسي للوطن، وسعيها للنهوض بقطاع التعليم في بلدنا العزيز.



بدوره توجه القائم بأعمال رئيس الوزراء بالتهنئة لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ببدء العام الدراسي.. حاثا الطلبة على جعل هذا العام الدراسي عاما متميزا من خلال جهدهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي وتعاونهم مع الكوادر التربوية وإدارة مدارسهم.



واعتبر مشاركة قيادات في المجلس السياسي الأعلى والحكومة في تدشين العام الدراسي تأكيدا على حرص الجميع على إسناد العملية التعليمية في أمانة العاصمة والمحافظات.. مؤكدا أنه سيتم بذل أقصى الجهود لتهيئة عام دراسي جيد بما في ذلك توفير المنهج الدراسي.



وعبر العلامة مفتاح، عن الشكر للمعلمين والمعلمات على ما يبذلونه من جهود والإدارات التربوية، وقيادة وزارة التربية والتعليم وكافة المسئولين فيها.



فيما أكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم يمثل ركيزة رئيسية للنهوض بالأوطان وتطور الشعوب، الأمر الذي يحتم على الجميع تضافر الجهود والإسهام الفاعل في إنجاح العام الدراسي الجديد.



وحيا صمود وثبات التربويين واستمرارهم في تأدية مهامهم متجاوزين انعكاسات العدوان والحصار، من ظروف استثنائية صعبة، مؤكدين بذلك انتصار الجبهة التربوية.



ونوه الوزير الصعدي، بحرص أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم للمدارس.. حاثا الطلاب على الاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي في ظل التزامهم بالأخلاق الحميدة وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.



فيما أشاد أمين العاصمة، ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، بمستوى إقبال الطلاب على مدارسهم في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي.



وأشارا إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية لضمان إنجاح العام الدراسي الجديد، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية.. منوهين بجهود المعلمين والإدارات المدرسية وكل من يسهم في دعم العملية التعليمية.