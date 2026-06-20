الجمعة, 26-يونيو-2026 الساعة: 09:34 ص - آخر تحديث: 04:40 ص (40: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
التهنئة الثورية لقناة الميادين المقاومة في ذكرى انطلاقتها الرابعة عشرة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - تدشين العام الدراسي الجديد

تدشين العام الدراسي الجديد

المؤتمرنت -
تدشين العام الدراسي الجديد
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اليوم، العام الدراسي الجديد 1448هـ/ 2026-2027م على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

واطلعوا ومعهم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، على سير العملية التعليمية في يومها الأول بمدرستي " الكويت والمعتصم" بالأمانة، مستمعين من وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار، ومسؤول القطاع التربوي بالأمانة عبدالقادر المهدي، إلى شرح حول التحضيرات والجهود التي بذلت لانطلاق العملية التعليمية في عموم مدارس الجمهورية.

وفي التدشين هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى، الطلاب والمعلمين والمعلمات بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد.

وعبر عن الشكر للحكومة وقيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وأمانة العاصمة والمحافظين على الجهود المبذولة لتدشين العام الدراسي.

وأكد تثمين المجلس السياسي الأعلى لجهود الجميع بما في ذلك مسؤولي القطاع التربوي في إنجاز كافة الترتيبات الخاصة بالعملية التعليمية.

ولفت إلى أن العاصمة صنعاء أصبحت انموذجا في الانضباط والنظام والأخلاقيات التي يتباهى بها أبناء شعبنا.

وتوجه الدكتور بن حبتور، بالشكر للقيادة العليا على نهجها الوطني المقاوم وقرارها الشجاع بتحرير القرار السياسي للوطن، وسعيها للنهوض بقطاع التعليم في بلدنا العزيز.

بدوره توجه القائم بأعمال رئيس الوزراء بالتهنئة لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ببدء العام الدراسي.. حاثا الطلبة على جعل هذا العام الدراسي عاما متميزا من خلال جهدهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي وتعاونهم مع الكوادر التربوية وإدارة مدارسهم.

واعتبر مشاركة قيادات في المجلس السياسي الأعلى والحكومة في تدشين العام الدراسي تأكيدا على حرص الجميع على إسناد العملية التعليمية في أمانة العاصمة والمحافظات.. مؤكدا أنه سيتم بذل أقصى الجهود لتهيئة عام دراسي جيد بما في ذلك توفير المنهج الدراسي.

وعبر العلامة مفتاح، عن الشكر للمعلمين والمعلمات على ما يبذلونه من جهود والإدارات التربوية، وقيادة وزارة التربية والتعليم وكافة المسئولين فيها.

فيما أكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم يمثل ركيزة رئيسية للنهوض بالأوطان وتطور الشعوب، الأمر الذي يحتم على الجميع تضافر الجهود والإسهام الفاعل في إنجاح العام الدراسي الجديد.

وحيا صمود وثبات التربويين واستمرارهم في تأدية مهامهم متجاوزين انعكاسات العدوان والحصار، من ظروف استثنائية صعبة، مؤكدين بذلك انتصار الجبهة التربوية.

ونوه الوزير الصعدي، بحرص أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم للمدارس.. حاثا الطلاب على الاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي في ظل التزامهم بالأخلاق الحميدة وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

فيما أشاد أمين العاصمة، ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، بمستوى إقبال الطلاب على مدارسهم في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي.

وأشارا إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية لضمان إنجاح العام الدراسي الجديد، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية.. منوهين بجهود المعلمين والإدارات المدرسية وكل من يسهم في دعم العملية التعليمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: رسمياً.. هولندا أمام المغرب بالمونديال
رياضة: الإكوادور تفاجئ ألمانيا وتأهل كوت ديفوار
علوم وتقنية: سبب خفي يحرمك من النوم!
فنون ومنوعات: إليسا تنتصر قضائياً!
رياضة: فحمان يفتتح الجولة بفوز على الشباب
عربي ودولي: غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوق
اقتصاد: الذهب يواصل تراجعه
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: 73043 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
فنون ومنوعات: إيقاف مطربة عن الغناء لهذا السبب
عربي ودولي: وكالة: أطفال غزة يتعلمون داخل الملاجئ
مجتمع مدني: 9 حالات صحية قد تتفاقم مع الحر
رياضة: تأهل جنوب أفريقيا بعد فوزه على كوريا
رياضة: المغرب يرافق البرازيل إلى دور الـ 32
علوم وتقنية: عادات صحية تساعد في إطالة العمر
مجتمع مدني: حين يتحول الليل إلى “عبء ذهني”
فنون ومنوعات: أحمد سعد يعلن توبته!
رياضة: قطر تودّع المونديال وتأهل سويسرا وكندا
ثقافة: لمى قيس تتوَّج بلقب "ذا فويس"
اقتصاد: الذهب بأدنى مستوى في 7 أشهر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: 16384 شهيداً وجريحاً بلبنان منذ مارس
أخبار: إعلان نتائج اختبارات المعاهد التقنية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73041
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد عثمان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026