المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ الناصري

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ صالح علي يحيى الناصري، الذي إنتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد علي صالح الناصري وأخيه هيثم وكافة آل الناصري بالدائرة 200 مديرية الحدا محافظة ذمار، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه في هذا المصاب.



سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".