المؤتمرنت -

الراعي يؤكد دعم حقوق ذوي الإعاقة

التقى رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي، اليوم، رئيسة مؤسسة الإصرار والإرادة لذوي الإعاقة سمية العماد.



ناقش اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور، المواضيع المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وفي اللقاء استمع رئيس مجلس النواب، من رئيسة المؤسسة إلى إيضاح عن الجهود التي تبذلها المؤسسة، وأهمية توفير احتياجات هذه الفئة ومنها توفير وسائل مواصلات خاصة بهم لمواجهة صعوبة التنقل.



وأشارت إلى أهمية تعزيز الجهود لتحسين ظروف ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية والمعيشية، وتوفير المستلزمات الأساسية لهم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي بمر بها اليمن جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار.



وعبرت العماد عن الشكر لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب لجهودهم ودعمهم المستمر، وحرصهم على أن يحصل الأشخاص ذوي الاعاقة على كامل حقوقهم.



وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، اهتمام القيادة الثورية والسياسية بشريحة المعاقين وتوفير الرعاية لهم، وتبارك كافة الجهود التي تبذلها الاتحادات والجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال لضمان تقديم الدعم والعون والخدمات والرعاية لشريحة المعاقين.



ولفت إلى أهمية تضافر جهود الجميع لتوفير احتياجات المعاقين والعمل على معالجة كافة الصعوبات التي تواجه صندوق رعاية المعاقين والجمعيات والمؤسسات المعنية بذوي الإعاقة.



وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة توحيد الجهود لتقديم الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة.. مؤكدا الحرص على أن يستفيد جميع منتسبي صندوق رعاية المعاقين والمؤسسات التابعة له، والتغلب على الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت.



وجددّ التأكيد على أهمية التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس بشأن الصناديق الناجحة والمحافظة على استقلاليتها وتخصيصها للأغراض التي أنشئت من أجلها، ومنها صندوق مكافحة السرطان وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.