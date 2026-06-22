المؤتمرنت -

الشريف يعزي الشيخ العماد بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / محمد عيضه مهدي العماد، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر ، الامين العام للمجلس المحلي محافظة صعدة، وإخوانه، وكافة آل العماد، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر الشريف في البرقيةباسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً المولى - عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

