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الموشكي يلتقي مستشار المبعوث الأممي

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة - رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن علي الموشكي، اليوم بصنعاء، المستشار العسكري للمبعوث الخاص إلى اليمن - رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بحضور أعضاء الفريق الوطني ومدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام.



جرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل مكتب المبعوث الأممي، خاصة بعد انتقال مهام بعثة الحديدة إلى مكتب المبعوث الأممي.



وخلال اللقاء أكد اللواء الموشكي لممثل المبعوث الخاص أن خطة عمل الآلية الجديدة أتت متأخرة، مؤكدا أن طرف مرتزقة العدوان قاطعوا أعمال اللجنة منذ سنوات ومستمرين في التصعيد الميداني والسعي لتفجير الأوضاع وتوسيع الخروقات.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتعامل مع صنعاء ببرود تام وعدم جدية، ويؤكد ذلك تنصل الأمم المتحدة عن التزاماتها باتفاق السويد والذي ينص على رفع الحصار عن الموانئ ودخول السفن بحرّية تامة، إضافة إلى إعادة تأهيل الموانئ ونقل فريق "أونفيم" من جيبوتي إلى الحديدة، وتأهيل مختلف الجوانب الخدمية في الحديدة وفقا لمخرجات اتفاق الحديدة.



وأكد الموشكي للمستشار العسكري أن الوجود الصهيوني في "صومالي لاند" يمثل تهديدا ًوعملا عسكريا مباشراً ضد اليمن والمنطقة بشكل كامل، محذرا من أن هذا التواجد سيمثل شرارة لتفجير المنطقة وسيكون له مردود سلبي على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي، والمنطقة بشكل عام.