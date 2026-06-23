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إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن إتاحة نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م.
وأفاده وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م عبر الروابط التالية.
للاطلاع على النتيجة:
عبر حساب الطالب:
سجل دخولك إلى بوابة المقاعد المجانية من خلال الرابط:
https://mohesr.gov.ye/mohesr/login.php
في حال نسيان بيانات الدخول:
يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الرابط:
https://mohesr.gov.ye/mohesr/passwretrive.php
الاستعلام المباشر بدون حساب:
يمكن الاستعلام عن نتيجة المفاضلة باستخدام رقم الجلوس ومجموع الدرجات عبر الرابط:
https://mohesr.gov.ye/mohesr/moresultcon1.php