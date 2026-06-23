المؤتمرنت -

إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن إتاحة نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م.



وأفاده وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م عبر الروابط التالية.



للاطلاع على النتيجة:



عبر حساب الطالب:

سجل دخولك إلى بوابة المقاعد المجانية من خلال الرابط:

https://mohesr.gov.ye/mohesr/login.php



في حال نسيان بيانات الدخول:

يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الرابط:

https://mohesr.gov.ye/mohesr/passwretrive.php



الاستعلام المباشر بدون حساب:

يمكن الاستعلام عن نتيجة المفاضلة باستخدام رقم الجلوس ومجموع الدرجات عبر الرابط:

https://mohesr.gov.ye/mohesr/moresultcon1.php

