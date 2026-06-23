الجمعة, 26-يونيو-2026 الساعة: 09:36 ص - آخر تحديث: 04:40 ص (40: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
التهنئة الثورية لقناة الميادين المقاومة في ذكرى انطلاقتها الرابعة عشرة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: حالة اللا سلم واللا حرب لن تستمر

صنعاء: حالة اللا سلم واللا حرب لن تستمر

المؤتمرنت -
صنعاء: حالة اللا سلم واللا حرب لن تستمر
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبو راس، اليوم، المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن انتوني هايورد، بحضور رئيسة قسم الترتيبات الأمنية بمكتب المبعوث الخاص، سنيزانا كوفمان، ومدير مكتب المبعوث الخاص بصنعاء محمد الغنام.

جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بانتقال مهام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" إلى مكتب المبعوث الخاص والتطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي اللقاء جدّد نائب وزير الخارجية التأكيد على التزام صنعاء بتحقيق السلام وتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم بما في ذلك اتفاق الحديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال انتقال مهام بعثة "أونمها" إلى مكتب المبعوث الخاص.

وشدّد على أن الوقت حان لتحقيق السلام في اليمن وأن حالة اللا سلم واللا حرب لن تستمر إلى ما لا نهاية وأن على السعودية الجلوس إلى طاولة التفاوض لتنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها، فضلاً عن إنهاء التصعيد في الملف الإنساني، ولا سيما استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على الواردات، ولما من شأنه الحفاظ على الإنجازات التي تحققت وتجنب الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.

وأكد أبو راس أن القراءة الخاطئة للتطورات في المنطقة هي التي دفعت إلى توقيف عجلة السلام وقد تقود إلى تفجير الوضع من جديد، مشيرًا إلى أن الأحداث أثبتت أن أي تصعيد في المنطقة يلقي بظلاله السلبية على العالم برمته.

كما أكد نائب وزير الخارجية أن المنطقة ليست بحاجة إلى مزيد من التصعيد والحروب.

بدوره، أكد المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الالتزام بدعم جهود تحقيق السلام المستدام في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: رسمياً.. هولندا أمام المغرب بالمونديال
رياضة: الإكوادور تفاجئ ألمانيا وتأهل كوت ديفوار
علوم وتقنية: سبب خفي يحرمك من النوم!
فنون ومنوعات: إليسا تنتصر قضائياً!
رياضة: فحمان يفتتح الجولة بفوز على الشباب
عربي ودولي: غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوق
اقتصاد: الذهب يواصل تراجعه
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: 73043 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
فنون ومنوعات: إيقاف مطربة عن الغناء لهذا السبب
عربي ودولي: وكالة: أطفال غزة يتعلمون داخل الملاجئ
مجتمع مدني: 9 حالات صحية قد تتفاقم مع الحر
رياضة: تأهل جنوب أفريقيا بعد فوزه على كوريا
رياضة: المغرب يرافق البرازيل إلى دور الـ 32
علوم وتقنية: عادات صحية تساعد في إطالة العمر
مجتمع مدني: حين يتحول الليل إلى “عبء ذهني”
فنون ومنوعات: أحمد سعد يعلن توبته!
رياضة: قطر تودّع المونديال وتأهل سويسرا وكندا
ثقافة: لمى قيس تتوَّج بلقب "ذا فويس"
اقتصاد: الذهب بأدنى مستوى في 7 أشهر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: 16384 شهيداً وجريحاً بلبنان منذ مارس
أخبار: إعلان نتائج اختبارات المعاهد التقنية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73041
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد عثمان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026