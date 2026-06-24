المؤتمرنت -

تصريح لمصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر

صرّح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أنه، وانطلاقًا من المواقف المبدئية والثابتة في مواجهة العدوان والحصار المفروض على اليمن، فإن الأمانة العامة للمؤتمر تعلن إشادتها وتأييدها ومباركتها لما تضمنته كلمة المجاهد الكبير السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، وما اشتملت عليه من دعوة إلى التعاون الرسمي والشعبي للتصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الاستهداف العدائي الشامل الذي يتعرض له الشعب اليمني، وتأكيده على أهمية تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.



وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أنها، إذ تؤيد وتبارك ما ورد في كلمة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، فإنها تشدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية للقوى الوطنية المواجهة للعدوان، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وشركائهم بما يسهم في إنهاء العدوان وفك الحصار الظالم عن الشعب اليمني، والحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلال قراره الوطني، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية من أي جهة أو قوة إقليمية أو دولية كانت.