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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة، ورياحاً شديدة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة

حرّ شديد وأمطار.. وتحذير جديد من البحر

المؤتمرنت -
حرّ شديد وأمطار.. وتحذير جديد من البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة، ورياحاً شديدة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات البيضاء، والضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة والمحويت وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

وقد تهطل أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من عمران، وحجة، وغرب كل من صعدة، وصنعاء ومرتفعات لحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة.

ويُتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.

ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.

كما نبه من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

كذلك نبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها من اضطراب البحر وارتفاع الموج على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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