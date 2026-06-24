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المؤتمر نت - وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها والقضايا الوطنية المهمة

هيئة النواب تقف أمام مستجدات الأحداث

المؤتمرنت -
هيئة النواب تقف أمام مستجدات الأحداث
وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها والقضايا الوطنية المهمة.

وجدّدت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، تأييده ودعمه لدعوة قائد الثورة في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار.

وأكد أن الدعوة التي تزامنت مع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول العام الهجري الجديد 1448هـ، تأتي انطلاقًا من حجم وعِظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استحقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات العدوان والحصار على مدى أكثر من عقد من الزمن، بما فيها فرض الحرب الاقتصادية لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأكد المجتمعون، حق اليمن في "انتزاع الحقوق" و"طرد المحتلين من كافة الأراضي والمياه والجزر اليمنية ووضع حدًا لاستغلال ونهب ثروات ومقدرات الشعب اليمني التي يجب أن تُسخّر لصرف رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات في كافة المحافظات والمدن اليمنية من خلال فرض استراتيجية ومعادلات لدحر المحتلين وإنهاء الحصار واستعادة الثروات الوطنية.

وبارك الاجتماع الانتصارات التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة اللبنانية وكل محور المقاومة في مواجهة طاغوت العصر "أمريكا وإسرائيل".

واعتبر الانتصار التاريخي الذي حققه محور المقاومة بمثابة تأكيدًا صريحًا على تماسك قوى "محور الجهاد والمقاومة" وترسيخ معادلة "وحدة الساحات" كخيار دفاعي وهجومي غير قابل للمساومة.

وشدّد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على "وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية" لمواجهة المؤامرات التي تستهدف البنية المجتمعية، داعيًا إلى الأنشطة التعبوية والوقفات والمسيرات لترسيخ ثقافة الإعداد العام التي تجعل من المجتمع بأكمله سندًا حيًا للدفاع عن الوطن ومقدراته.

وجدّد المجتمعون، التأكيد على أن قوة اليمن ودوره المحوري في نصرة قضايا الأمة، مستمدة من استقرار جبهته الداخلية وقدرتها على الصمود والتضحية، لينعم الشعب اليمني بكامل الحرية والاستقلال ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بعزة وكرامة.

وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة الراهنة في إطار توحيد الجهود وتحقيق التكامل والانسجام بين السلطات الدستورية بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أهمية دور المجلس خلال المرحلة في مواجهة التحديات الراهنة.

وكان الاجتماع ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر عددًا من التقارير التي أنجزتها اللجان الدائمة المتعلقة بالقضايا العامة، ووجه الحكومة بالعمل بالتوصيات التي تضمنتها تلك التقارير.

وحث الاجتماع اللجان الدائمة على سرعة إنجاز وتقديم كافة الأعمال والمهام المكلفة بها، مشدَدًا على ضرورة مواصلة الجهود وإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ورفع وتيرة الانضباط بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.

وأعرب المجتمعون عن الأمل في استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن بشكل عام ومعاناته اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار ومواجهة المؤامرات التي يحيكها التحالف الأمريكي، الصهيوني الغربي وأدواته في المنطقة ضد دولها وشعوبها بما فيها اليمن ومواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف مقدسات الأمة ومقدراتها.








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