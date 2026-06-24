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المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، نتائج الاختبارات النهائية لطلاب المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 1447هـ/ 2025-2026م، بنسبة نجاح بلغت 7ر74 بالمائة

إعلان نتائج اختبارات المعاهد التقنية والمهنية

المؤتمرنت -
إعلان نتائج اختبارات المعاهد التقنية والمهنية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، نتائج الاختبارات النهائية لطلاب المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 1447هـ/ 2025-2026م، بنسبة نجاح بلغت 7ر74 بالمائة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ خمسة آلاف و261 طالباً وطالبة، نجح منهم ثلاثة آلاف و932 طالباً وطالبة بنسبة 7ر74 بالمائة، فيما أكمل ألف و155 طالباً وطالبة بنسبة 22 بالمائة، ورسب 174 طالباً وطالبة بنسبة 3ر3 بالمائة.

وبارك للطلاب والطالبات تفوقهم ونجاحهم في الاختبارات الوطنية للمعاهد التقنية والمهنية، مشيداً بجهود اللجان الإشرافية والفنية والإدارية والقائمين على تنفيذ الاختبارات وما بذلوه من جهود أسهمت في إنجاح العملية الاختبارية بالمستوى المطلوب.

ودعا الطلاب والطالبات إلى الإقبال على الالتحاق بالمعاهد التقنية والمهنية والاستفادة من التخصصات النوعية التي توفرها، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم مهنياً وتقنياً.

بدوره أوضح وكيل قطاع التعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، أن الطلاب الذين خاضوا الاختبارات ينتسبون لـ 69 معهداً تقنياً ومهنياً، منها 42 معهداً حكومياً و27 معهداً أهلياً، موزعين على 23 مركزاً اختبارياً في 12 محافظة، وفي ثلاثة مستويات " الدبلوم التقني، والثانوية المهنية، ودبلوم التدريب المهني".

وأشار إلى أن عدد التخصصات التي ينتمي إليها الطلاب المتقدمون للاختبارات بلغ 79 تخصصاً في المجالات الصحية والهندسية والصناعية والإنشائية والزراعية والتجارية وتقنيات المعلومات والتسويق وغيرها من التخصصات، وعدد المواد الاختبارية المنفذة 317 مادة نظرية.

عقب ذلك أعلن وكيل قطاع التعليم الثانوي، ومدير عام الاختبارات بقطاع التعليم التقني والمهني وليد الحداء، أسماء أوائل الجمهورية في التخصصات والمعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 1447هـ.








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