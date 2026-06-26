المؤتمرنت -

أستراليا فى دور الـ32 مع أمريكا

حجزت أستراليا مقعدها في دور الـ32 بمونديال 2026، إثر تعادل سلبي اتسم بالحذر الشديد والقوة البدنية أمام باراغواي على ملعب "سان فرانسيسكو باي إريا" اليوم الجمعة.



وسترافق أستراليا منافستها أمريكا للدور المقبل رغم خسارة الدولة المشاركة في استضافة البطولة أمام تركيا التي ودّعت بالفعل منافسات البطولة.



فقد حقق منتخب تركيا فوزًا شرفيًّا بنتيجة 3-2 على حساب أمريكا في مباراة حطمت من خلالها البطولة الحالية الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة.



وتقدم أوستن تراستي مبكرًا للولايات المتحدة مسجلاً الهدف رقم 173 في البطولة والذي حطم الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفًا والمسجل في كأس العالم 2022 بقطر.



وشهدت المباراة أربعة أهداف أخرى ليرتفع إجمالي أهداف البطولة حتى الآن إلى 177 هدفًا.



وعلى الجانب الآخر وفي مباراة توقفت كثيرًا وشهدت التحامات قوية، كانت أستراليا هي التي حظيت بمعظم الفرص، حيث أجبر كريستيان فولباتو وجاكسون إرفاين حارس باراغواي على التصدي لتسديداتهما، وكاد جوردان بوس أن يسجل مرتين في الدقائق الأخيرة من المباراة.



أما باراغواي، فقد قدمت أداءً متواضعًا ولم تحظَ بفرصة حقيقية سوى في اللحظات الأخيرة عندما تصدى الحارس الأسترالي لتسديدة ماوريسيو ماجالايس.



وتأهلت أستراليا إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الثالثة ضمن إجمالي سبع مشاركات لها في كأس العالم. وتحل باراغواي في المركز الثالث، بينما خرجت تركيا بالفعل من البطولة.