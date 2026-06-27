المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالملك العمري

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالملك علي عبده العمري، الذي إنتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعث بها إلى أشقاء الفقيد الشيخ يحيى وعبدالله ومحمد وأحمد علي العمري، وإلى أبناءه عصام وعاصم ومعتصم ومحمد عبدالملك العمري وكافة آل العمري في مديرية الحداء محافظة ذمار عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



إنا لله وإنا إليه راجعون..