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المؤتمر نت - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران

أمريكا تقصف إيران.. والحرس الثوري يردّ

المؤتمرنت -
أمريكا تقصف إيران.. والحرس الثوري يردّ
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، رداً على ما سمّته "استهداف طهران أمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز".

وقالت "سنتكوم" إن الطائرات الأمريكية استهدفت، الجمعة، مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مواقع رادارية ساحلية.

انفجارات في "سيريك"
في غضون ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بأن "مقذوفين أصابا برجا للاتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد"، مضيفا بسماع "دويّ 3 انفجارات في الرصيف البحري طاهرية في سيريك".

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري أنه "قبل 5 ساعات أُطلقت طلقات تحذيرية من مدينة سيريك باتجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز"، مضيفا "أن المعلومات تفيد بإطلاق صاروخين تحذيريين -قبل ساعات- من منطقة كربان باتجاه مضيق هرمز".

وقال إن "سبب الانفجارات في سيريك هو إصابة مقذوف لمحيط الرصيف البحري طاهرية"..

الحرس الثوري يردّ
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، أن قواته البحرية قصفت مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على الهجوم الذي استهدف منطقة مضيق هرمز.

وذكرت بحرية حرس الثورة في بيان، أنه وإثر خرق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان أقدم النظام الأمريكي "ناقض العهود" بعد ساعات وكما في كل مرة، على خرق التزاماته بذريعة مختلفة، حيث شن هجوما جويا على سواحل إيران بحجة استهداف سفينة مخالفة كانت تمر عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز.

وأشار البيان إلى أنه بموجب البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، فإن ترتيبات ضبط حركة العبور والمرور في مضيق هرمز تعود إلى إيران، مشدداً على أنه في حال تكرار "العدوان" سيكون الرد أوسع من ذلك.

6 طائرات "إف-35″ و"إف-16"
في السياق ذاته، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن 6 طائرات "إف-35″ و"إف-16" شنت غارات على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم.

وأضاف المسؤول الأمريكي للصحيفة أن الضربات الأمريكية استمرت نحو 90 دقيقة.

وجاءت الضربات الأمريكية بعد ساعات من تصريحات للرئيس دونالد ترمب انتقد فيها الهجوم على السفينة التجارية، قائلا إن إطلاق إيران النار على سفينة في مضيق هرمز أمر لا يعجبه إطلاقا، ولم يكن ينبغي أن يحدث، مضيفا ردا على سؤال بشأن التحركات الإيرانية في المضيق: "ستعرفون ردنا قريبا".








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