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المؤتمر نت - حجز المنتخبان البلجيكي والمصري بطاقتي التأهل عن المجموعة السابعة

مصر ترافق بلجيكا إلى دور الـ32 بتعادلها مع إيران

المؤتمرنت-متابعات -
مصر ترافق بلجيكا إلى دور الـ32 بتعادلها مع إيران
حجز المنتخبان البلجيكي والمصري بطاقتي التأهل عن المجموعة السابعة إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختتمت منافسات الجولة الثالثة بفوز كاسح لبلجيكا على نيوزيلندا بنتيجة 5-1، وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لمثله، في مباراتين أقيمتا صباح اليوم.
وأنهى المنتخب البلجيكي دور المجموعات في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى ٥ بفارق الاهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيًا برصيد 5 نقاط، بينما ودع منتخب إيران البطولة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير.

مصر تنجو من الخسارة وتحسم التأهل

على ملعب سياتل، دخل المنتخب المصري المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة عبر محمود صابر، الذي استغل بداية مثالية للفراعنة ليمنحهم أفضلية مبكرة.

ورد المنتخب الإيراني سريعًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مهدي طارمي إثر عرقلة من محمد عبد المنعم في الدقيقة 11، إلا أن مصطفى شوبير تألق في التصدي لها، ليحافظ على تقدم منتخب بلاده.

لكن الضغط الإيراني تواصل، ونجح رامين رضائيان في إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، مستغلًا الكرة المرتدة من شوبير عقب تصديه لتسديدة طارمي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 14.

وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة بإصابة المدافع محمد عبد المنعم، الذي غادر الملعب في الدقيقة 15، ليشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه، قبل أن يتعرض الفراعنة لصدمة أخرى في الشوط الثاني بإصابة القائد محمد صلاح، ما اضطر المدرب حسام حسن إلى استبداله وإشراك أحمد سيد "زيزو".

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعدما سجل شجاع خليل زادة هدفًا لإيران في الوقت بدل الضائع، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل، قبل أن تنقذ العارضة المنتخب المصري من هدف محقق برأسية سعيد عزت الله في الثواني الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي منح الفراعنة بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

بلجيكا تؤكد تفوقها بخماسية

وفي المباراة الثانية، فرض المنتخب البلجيكي أفضليته المطلقة على نظيره النيوزيلندي، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-1، في لقاء احتضنه ملعب "بي سي بليس".

وبدأت بلجيكا المباراة بقوة، فكاد لياندرو تروسارد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 بعد كرة ارتدت من القائم، قبل أن يهدد كيفين دي بروين المرمى بتسديدة قوية تصدى لها الحارس.

كما ألغى حكم المباراة ركلة جزاء لبلجيكا بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وافتتح تروسارد التسجيل في الدقيقة 28، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 51، مؤكدًا تفوق "الشياطين الحمر".
وعزز كيفين دي بروين النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بينما نجح منتخب نيوزيلندا في تقليص الفارق عبر إيلي جيست في الدقيقة 84.
ولم يكتف المنتخب البلجيكي بذلك، إذ أضاف روميلو لوكاكو الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط برأسية متقنة، قبل أن يختتم هانز فاناكين مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس قبل صافرة النهاية.

وبهذه النتائج، نجح المنتخبان البلجيكي المصري في انتزاع بطاقتي العبور بينما غادر منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة بعد فشلهما في حجز أحد مقعدي التأهل عن المجموعة السابعة.








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