المؤتمرنت -

9300 مصاب بأمراض جلدية في غزة

أعلن مدير الإغاثة الطبية شمالي قطاع غزة محمد أبو عفش، إصابة "نحو 9300 شخص بأمراض جلدية معدية، من بينها الجدري المائي والجرب والتقمل، رُصِدَت خلال أسبوعَين فقط عبر 130 مركزًا صحيّا في مختلف أنحاء القطاع".



وقال أبو عفش، في تصريحات صحفيّة اليوم، إنّ "استمرار نقص العلاجات يهدد بخروج الوضع الصحي عن السيطرة، خصوصًا داخل مراكز الإيواء ومخيمات النازحين التي تشهد اكتظاظًا شديدًا"، مشيرًا إلى أنّ "انتشار الأمراض المعوية المرتبطة بتلوث المياه والغذاء يزيد من تعقيد الأزمة الصحية".



وأوضح أنّ "القطاع الصحي يواجه نقصًا حادًّا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية نتيجة استمرار الحصار"، لافتًا إلى أنّ "الأزمة طالت أدوية الأمراض المزمنة، بما في ذلك أدوية السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم"، التي قال إنها أصبحت شبه معدومة حتى في القطاع الخاص.



كما شدّد على أنّ "مرضى الفشل الكلوي يواجهون صعوبات متزايدة بسبب النقص في المحاليل والمواد اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى"، محذّرًا من "ارتفاع معدلات سوء التغذية مع تراجع كميات المساعدات الإنسانية، معتبرا أن ذلك يضعف المناعة ويزيد من قابلية انتشار الأمراض، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل".