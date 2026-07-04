الأحد, 05-يوليو-2026 الساعة: 02:29 ص - آخر تحديث: 12:58 ص (58: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقالات بن عطا لما انجزه بن حبتور من مجموعة الأعمال الكاملة
محمد الجوهري
النِّظامُ الرَّسميُّ العربيُّ امتدادٌ وجوديٌّ لمشروعِ الكيانِ وحارسُهُ الأمينُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن مدير الإغاثة الطبية شمالي قطاع غزة، محمد أبو عفش، إصابة "نحو 9300 شخص بأمراض جلدية معدية، من بينها الجدري المائي والجرب والتقمل

9300 مصاب بأمراض جلدية في غزة

المؤتمرنت -
9300 مصاب بأمراض جلدية في غزة
أعلن مدير الإغاثة الطبية شمالي قطاع غزة محمد أبو عفش، إصابة "نحو 9300 شخص بأمراض جلدية معدية، من بينها الجدري المائي والجرب والتقمل، رُصِدَت خلال أسبوعَين فقط عبر 130 مركزًا صحيّا في مختلف أنحاء القطاع".

وقال أبو عفش، في تصريحات صحفيّة اليوم، إنّ "استمرار نقص العلاجات يهدد بخروج الوضع الصحي عن السيطرة، خصوصًا داخل مراكز الإيواء ومخيمات النازحين التي تشهد اكتظاظًا شديدًا"، مشيرًا إلى أنّ "انتشار الأمراض المعوية المرتبطة بتلوث المياه والغذاء يزيد من تعقيد الأزمة الصحية".

وأوضح أنّ "القطاع الصحي يواجه نقصًا حادًّا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية نتيجة استمرار الحصار"، لافتًا إلى أنّ "الأزمة طالت أدوية الأمراض المزمنة، بما في ذلك أدوية السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم"، التي قال إنها أصبحت شبه معدومة حتى في القطاع الخاص.

كما شدّد على أنّ "مرضى الفشل الكلوي يواجهون صعوبات متزايدة بسبب النقص في المحاليل والمواد اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى"، محذّرًا من "ارتفاع معدلات سوء التغذية مع تراجع كميات المساعدات الإنسانية، معتبرا أن ذلك يضعف المناعة ويزيد من قابلية انتشار الأمراض، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: نقص فيتامين د يرفع خطر السرطان
علوم وتقنية: رحلة الدماغ بعد ترك القهوة!
فنون ومنوعات: تدهور مفاجئ في صحة فضل شاكر
اقتصاد: بورصة مسقط تستعيد مكاسبها
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين بفنزويلا
علوم وتقنية: هذا النظام الغذائي يعزّز صحّة الأمعاء!
ثقافة: نقابة الأردن تشطب عضوية 21 فناناً
مجتمع مدني: "القاتل الصامت".. وتحذير!
رياضة: الشعب يعتلي الصدارة واليرموك يتألق
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73090
رياضة: كولومبيا تكمل عقد ثمن نهائي المونديال
رياضة: الأرجنتين تتأهل والرأس الأخضر تودع
علوم وتقنية: لماذا نفقد الشهيّة خلال الطقس الحارّ؟
فنون ومنوعات: صفية العمري: اعتزال الفن "موت"
رياضة: مصر تصنع التاريخ وتبلغ دور الـ16
عربي ودولي: توغل إسرائيلي بوادي الرقاد بريف درعا
اقتصاد: الذهب يرتفع أكثر من 1%
رياضة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
اقتصاد: انخفاض أسعار الغذاء العالمية في يونيو
أخبار: أبو راس: اليمن يدخل مرحلة جديدة
عربي ودولي: 13 مستوطنة جديدة في قلب الضفة
أخبار: الجوبي يكشف موعد بداية فصل الخريف
رياضة: تعادل الاتحاد وفحمان وفوز الوحدة
أخبار: القوات المسلحة تحذّر العدو السعودي
أخبار: تقلبات الطقس مستمرة… احذروا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026