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أخبار
المؤتمر نت - إعلان نتائج القبول بمدارس المتفوقين

إعلان نتائج المفاضلة والقبول بمدارس المتفوقين

المؤتمرنت -
إعلان نتائج المفاضلة والقبول بمدارس المتفوقين
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم، نتائج اختبارات القبول والمفاضلة في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 1448هـ.

وفي المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة بثانوية عبدالناصر للمتفوقين بأمانة العاصمة هنأ نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس الطلاب والطالبات الناجحين في اختبارات القبول والمفاضلة بمدارس المتفوقين الأربع بأمانة العاصمة ومحافظتي إب وحجة.

وأكد حرص الوزارة على استيعاب المتفوقين والمتفوقات لما يعول عليهم من الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للوطن بشتى المجالات.. معربًا عن الشكر لقيادة السلطات المحلية لحرصهم على فتح مدارس للمتفوقين بكل محافظة.

وحث الدكتور الدعيس الطلاب والطالبات على مواصلة تحصيلهم العلمي والمعرفي بكل جد واجتهاد.. مثمنا جهود إدارات مدارس المتفوقين وكادرها التعليمي، والتزامها بالشروط والمعايير المطلوبة لضمان قبول الأفضل.

فيما أكد وكيل قطاع التعليم الثانوي بالوزارة الدكتور زيد الهدور، تمديد فترة التسجيل لاختبارات المفاضلة بثانوية الشهيد الصماد بمحافظة الحديدة، لضمان إتاحة الفرصة لطلاب المحافظة نظرا لافتتاح المدرسة مؤخرا.

وتطرق إلى الجهود المبذولة للتوسع في مدارس المتفوقين باعتبارها حاضنة لتنمية قدرات ومهارات المبدعين والمتفوقين من الطلاب والطالبات.

وفي المؤتمر الصحفي أوضح مدير مدارس المتفوقين الدكتور محمد القاسمي أن إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين الأربع بلغ الفا و849 طالبا وطالبة منهم ألفا و406 طلاب بثانوية عبدالناصر، حضر منهم ألفا و351 طالبا تنافسوا على 200 مقعد.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمات لاختبارات القبول بثانوية الشهيد الصماد بأمانة العاصمة 165طالبة، حضر منهن 160 طالبة تنافسن على 100 مقعد، وعدد المتقدمين لاختبارات القبول بثانوية الشهيد الصماد بمحافظة اب 154 طالبا، حضر منهم 132 طالبا تنافسوا على 120 مقعد، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات القبول بثانوية الشهيد طه المداني بمحافظة حجة 124 طالبا، تغيب عن الاختبار طالب واحد، وتم قبول 100 طالب.

واستعرض الخطوات الإجرائية للقبول والمفاضلة ابتداء من عملية القيد والتسجيل وانتهاء بإعلان النتائج في ظل الالتزام بالدقة والشفافية في مختلف تلك الخطوات.

وأعلن الدكتور القاسمي أسماء أوائل اختبارات القبول والمفاضلة، حيث يبدأ كشف الطلاب الـ 200 المقبولين في ثانوية عبدالناصر بالطالب محمد عبدالتواب أحمد المشرقي بنسبة نجاح 88.23 بالمائة وينتهي بالطالب محمد ناصر محمد الرماح بنسبة نجاح 57.54 بالمائة، فيما يبدأ كشف الطالبات المقبولات بثانوية الشهيد الصماد للمتفوقات الطالبة الهنوف عبدالفتاح سالم الغشيمي بنسبة نجاح 82.81 بالمائة وينتهي بالطالبة غادة عادل مهيوب السامعي بنسبة 50.24 بالمائة.

وأشار إلى أن كشف الطلاب المقبولين بثانوية الشهيد الصماد للمتفوقين بمحافظة إب يبدأ بالطالب بشار محمد عبدالرحيم الفقيه بنسبة نجاح 95 بالمائة وينتهي بالطالب نبيل محمد احمد الحبيشي بنسبة 60 بالمائة، فيما يبدأ كشف الطلاب المقبولين بثانوية الشهيد طه المداني بمحافظة حجة بالطالب محمد عبده محمد السلامي بنسبة نجاح 89 بالمائة وينتهي بالطالب عبدالرقيب يوسف اسماعيل المسعودي بنسبة 52.6 بالمائة.










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