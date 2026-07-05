المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 4304

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي إلى 16507 شهداء وجرحى.



وقالت الوزارة في بيان، إن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم بلغت 4304 شهداء إثر تسجيل شهيد واحد.



كما أشارت إلى ارتفاع عدد جرحى العدوان إلى 12 ألفا و203 بعد تسجيل جريح واحد خلال آخر 24 ساعة.



وكان لبنان والكيان الإسرائيلي قد وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.