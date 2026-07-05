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أخبار
المؤتمر نت - اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى 26 مرة خلال الشهر، فيما مُنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 84 وقتاً

26 اقتحاماً للأقصى و84 منعاً للأذان خلال يونيو

المؤتمرنت -
26 اقتحاماً للأقصى و84 منعاً للأذان خلال يونيو
كشفت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم، تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 26 مرة، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 84 وقتا، في إطار سياسة متواصلة تستهدف حرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية.

وذكرت الوزارة، في تقريرها الشهري، أن المسجد الأقصى شهد اقتحام 4212 مستوطنا عبر باب المغاربة خلال فترات الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع تصاعد دعوات جماعات "الهيكل" المتطرفة لتكثيف الاقتحامات وفرض واقع جديد داخل المسجد.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها بحق المصلين، لا سيما أيام الجمعة، من خلال اقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة أثناء خطب وصلاة الجمعة، ومواصلة التضييق على المصلين عند أبواب المسجد.

وفي الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، رصد التقرير دخول 950 جنديا من قوات الاحتلال إلى الحرم خلال شهر يونيو، إلى جانب منع رفع الأذان 84 وقتا، واستمرار إغلاق الباب الشرقي وتغطية نوافذه منذ مطلع عام 2025، وإغلاق الباب رقم 7 أمام موظفي الأوقاف، والتضييق على المصلين والعاملين في الحرم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ركبت سقفا لصحن الحرم الإبراهيمي دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف أو بلدية الخليل، في انتهاك جديد للوضع التاريخي والقانوني القائم، كما اعتقلت مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة وأبعدتهما عن الحرم لمدة 12 يوما.

ولفت التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين امتدت إلى مساجد في محافظات أخرى، حيث أقدموا على إحراق مسجدين في بلدتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله، كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبري بمدينة الخليل، ورفعت أعلام الاحتلال على جدرانه وأسطحه، وتشغيل مكبرات الصوت بأغان داخل باحاته، ومنعت المصلين من الوصول إليه وأداء شعائرهم الدينية.








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