المؤتمرنت -

خبر سار.. بدء صرف نصف راتب في صنعاء

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الثاني من معاش شهر سبتمبر 2021م للمتقاعدين المدنيين.



وأوضح رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنوياً.



وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء، التي تولي اهتماماً خاصاً بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.



ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.