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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع أمطاراً وطقساً حاراً

الأرصاد يتوقع أمطاراً وطقساً حاراً

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أمطاراً وطقساً حاراً
توقع المركز الوطني للأرصاد الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، والمحويت، وحجة وغرب صعدة ومرتفعات لحج، وأبين وشبوة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من محافظتي عمران وصنعاء وسهل تهامة.

وقد يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و 46 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.

كما نبه من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر.








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