المؤتمرنت -

أمطار وعواصف.. وارتفاع موج البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هبوب رياح شديدة السرعة تؤدي إلى اضطراب البحر، وهطول أمطار رعدية ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30 – 45 عقدة.



ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات لحج، والضالع وإب وهضاب أبين، وشبوة وحضرموت.



فيما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصنعاء، وريمة وتعز.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من الصواعق والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء هطول الأمطار وبعدها.