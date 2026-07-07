المؤتمرنت -

100 ألف مهاجر وصلوا اليمن في 6 أشهر

أكد تقرير أممي حديث وصول ما يقارب 100 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026.



وأوضحت منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى اليمن خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 15% مقارنة بالشهر الذي سبقه.



وذكرت المنظمة الأممية، أن فريق مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها في اليمن، سجل دخول 13,339 مهاجراً خلال يونيو الماضي، وبنسبة زيادة 15% مقارنة بـ 11,587 مهاجراً سجلوا في مايو الماضي. ما يرفع إجمالي الواصلين منذ مطلع العام الجاري إلى 97,174 مهاجراً.



وأشار التقرير إلى أن 80% من المهاجرين الذين دخلوا اليمن خلال شهر يونيو قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى سواحل محافظتي أبين وتعز. بينما قدم 20% من المهاجرين من سواحل الصومال، ووصل جميعهم إلى سواحل محافظة شبوة.