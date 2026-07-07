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أخبار
المؤتمر نت -

صلاح يطلع على صيانة استاد إب الرياضي

المؤتمرنت -
صلاح يطلع على صيانة استاد إب الرياضي
اطّلع محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، على سير أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في استاد إب الرياضي، ومستوى الإنجاز في المشروع الذي يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة.

واستمع خلال الزيارة ومعه عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي إلى شرح حول طبيعة الأعمال المنفذة في الملعب، ومستوى التقدم في مراحل الصيانة والتأهيل.. مشدداً على أهمية استكمال الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة، بما يسهم في تحسين جاهزية الاستاد ورفع قدرته على استيعاب الاستحقاقات الرياضية القادمة.

كما اطلع المحافظ صلاح على جانب من تدريبات نادي شعب إب، واستعدادات الفريق للمنافسات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهته أمام نادي ميناء عدن في الـ17 من يوليو الجاري ضمن منافسات كأس الجمهورية.. مؤكداً أهمية دعم الأندية الرياضية بالمحافظة وتعزيز حضورها في البطولات المحلية.

وأكد أن تطوير المنشآت الرياضية يمثل أولوية لتعزيز النشاط الشبابي والرياضي، باعتبار الرياضة مساحة مهمة لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب.. مشيراً إلى أن قيادة المحافظة تعمل على توفير الظروف المناسبة أمام الرياضيين والأندية بما يمكنها من أداء دورها وتحقيق حضور مشرف في مختلف المنافسات.

وأشار المحافظ صلاح إلى أن استاد إب الرياضي يعد من المنشآت الحيوية التي تخدم الحركة الرياضية في المحافظة، وأن أعمال الصيانة والتأهيل ستسهم في إعادة تأهيله بصورة أفضل، بما يواكب تطلعات الرياضيين والجمهور، ويعزز قدرة المحافظة على احتضان الفعاليات الرياضية المختلفة.








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