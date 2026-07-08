المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات تعـز، والضالع، وإب، وذمـار، وريمـة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصعدة وغرب صنعاء، ومرتفعات لحج وأبين وسهل تهامة.



ونبه المركـز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.