المؤتمرنت -

صعدة.. تأييد إعدام 7 مدانين بالتخابر مع العدوان

أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة صعدة، في جلستها المنعقدة اليوم، حكمًا قضى بإعدام سبعة مدانين بجريمة التخابر مع دول العدوان.



وقضى الحُكم برئاسة رئيس المحكمة القاضي سليمان الشميري، وعضوية القاضي علي الشجني والقاضي أمير الدين ساري، وبحضور رئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز وعضو النيابة القاضي عبدالملك الأنسي، بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت في مكان عام ليكونوا عبرةً لغيرهم.



وكانت النيابة وجهت إلى المدانين تهمة التخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها خلال الفترة الماضية، بقصد الإضرار بالمركز السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية، والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام.*سبأنت

