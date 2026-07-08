المؤتمرنت -

أزمة خانقة في الغاز المنزلي بتعز

تشهد مدينة تعز المحتلة أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي.



وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم، صوراً ومقاطع فيديو توثق أزمة غاز منزلي خانقة تعيشها مدينة تعز، في ظل فشل حكومة المرتزقة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية.



وأظهرت الصور والمقاطع المتداولة طابوراً طويلًا للسيارات أمام إحدى نقاط تعبئة الغاز المسال في المدينة، حيث أفاد شهود عيان بأن طول الطابور امتد لنحو كيلومترين.



وتعكس هذه المشاهد الصادمة جانبًا من المعاناة المريرة التي يتجرعها سكان تعز بشكل يومي، حيث يضطر المواطنون للاصطفاف والانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس لعلهم يحظون بأسطوانة غاز منزلي تسد رمق عائلاتهم.



وتأتي هذه الاختناقات التموينية الحادة في ظل انهيار شبه تام للخدمات الأساسية في المناطق المحتلة، وسط عجز وتجاهل تام من الجهات المعنية التابعة لحكومة المرتزقة لإيجاد حلول جذرية تنهي طوابير الذل والمعاناة.

