المؤتمرنت -

ضربات أمريكية جديدة على إيران

شن الجيش الأمريكي ليل الأربعاء- الخميس هجمات واسعة على مناطق مختلفة في جنوب إيران بعد ساعات من تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن المزيد من العمليات العسكرية على طهران.



ومنذ وقف إطلاق النار، وقعت عدة جولات من الاشتباكات الليلية بين إيران والولايات المتحدة، وكانت تستهدف غالبا مواقع في محافظة هرمزغان الساحلية على الخلیج، ولا سيما منطقة سييريك القريبة من مضيق هرمز. لكن هجمات الليلة طاولت مناطق في ثلاث محافظات إيرانية على الأقل، هي هرمزغان وبوشهر في الجنوب، وسيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 10 انفجارات في كل من كنارك وتشابهار وانفجار في مطار مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار، التي تُعدّ ميناء استراتيجيا رئيسيا لإيران على بحر عُمان. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي ثمانية انفجارات في مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان.



وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في محيط ميناء بندر عباس. وأفادت أيضا بتحليق مقاتلات أمريكية فوق جزيرة كيش السياحية الإيرانية، فيما أشارت إلى سماع دوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر على الخلیج، منها ثلاثة انفجارات في منطقة جغادك، وانفجار في ميناء كنغان. وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية نقلا عن السلطات المحلية في بوشهر أن "العدو الأمريكي استهدف قاعدة عسكرية جنوبي المدينة بمقذوفين". كما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع عشرة انفجارات في جزيرة بوموسى.



"عقاب شديد"

في غضون ذلك، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اللواء محسن رضائي في منشور على "إكس" أنه "ستتم معاقبة العدو المعتدي وشركائه بكل قوة". وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، نقلا عن مصدر عسكري مطلع، إن القوات المسلحة الإيرانية ستشن بعد قليل هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد الأمريكية في المنطقة، بالتوازي مع نشاط واسع للدفاع الجوي في مواجهة الهجمات الأمريكية.



وأضاف المصدر العسكري أن رد القوات المسلحة الإيرانية على "العدوان" الأمريكي الليلة سيكون "مؤلماً"، مؤكداً أن الهجمات على محافظة بوشهر لم تلحق أي ضرر بالمحطة النووية، وأنه "لا داعي للقلق". كما توعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، بتوجيه رد ساحق للأمريكيين وسلبهم الأمن أينما كانوا.



"أسوأ بكثير"

في المقابل، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الغارات التي نفذها الجيش الليلة على مدن إيرانية "هي رد على قصف طهران السفن بالأمس"، مضيفا أنه "إذا تكرر الأمر سيكون الوضع أسوأ بكثير".



ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي قوله إن وقف إطلاق النار مع إيران "توقف مؤقتاً على الأقل"، موضحاً أن الأهداف التي استُهدفت الليلة شملت صواريخ يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية، مثل حاملات الطائرات، إضافة إلى الطائرات المسيّرة. كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي.



"استعداد إسرائيلي"

وفي ظل ترقب الرد الإيراني على الهجمات، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استعداده لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أن الضربات الأمريكية على إيران تمنحه حرية كاملة للرد. كما نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل تستعد لاحتمال رد عسكري من إيران ولبنان.وكالات