المؤتمرنت -

تحذير من طقس شديد الحرارة وأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وصنعاء، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران وغرب صعدة وأجزاء من سهل تهامة.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وأجزاء من سواحل المهرة وأرخبيل سقطرى.



ويُتوقع أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية .



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.



كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.