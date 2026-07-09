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المؤتمر نت - أكد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 1012 فلسطينيا من الحركة الرياضية

1000 يوم.. 1012 رياضياً شهيداً في غزة

المؤتمرنت -
1000 يوم.. 1012 رياضياً شهيداً في غزة
أكد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 1012 فلسطينيا من الحركة الرياضية والشبابية والكشفية.

وأفاد صيام، في تصريح، اليوم، بأن الاحتلال قتل خلال الحرب أكثر من 560 لاعبا ومدربا وحكما من منتسبي اتحاد كرة القدم وحده، ودمر 285 منشأة رياضية.

وأشار إلى تدمير الاحتلال 285 منشأة رياضية في غزة، كما تحولت ملاعب كرة القدم إلى مراكز إيواء لآلاف العائلات التي فقدت منازلها بالحرب.

ورغم مرور 1000 يوم على الإبادة الإسرائيلية، لا تزال سلطات الاحتلال ترتكب جرائم يومية بحق المدنيين ومختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية وغيرهما رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر 2025م.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.








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