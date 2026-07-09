المؤتمرنت -

73118 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و118 شهيدا، و173 ألفا و615 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأكدت الوزارة في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 شهداء، و17 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,092 شهيدًا، والإصابات إلى 3,507، فيما جرى انتشال 799 جثمانًا.



ونوهت إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.