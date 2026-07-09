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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حميد هادي العبيدي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل محافظة حجة، والشيخ أحمد هادي العبيدي، رئيس فرع المؤتمر

رئيس المؤتمر يواسي آل العبيدي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يواسي آل العبيدي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حميد هادي العبيدي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل محافظة حجة، والشيخ أحمد هادي العبيدي، رئيس فرع المؤتمر بمديرية وشحة، في وفاة والدهم الشيخ هادي محمد عايض العبيدي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته الاجتماعية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل العبيدي كافة في مديرية وشحة محافظة حجة في هذا المصاب.

وابتهل رئيس المؤتمر إلى الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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