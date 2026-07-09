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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. تخصيص مكافآت مالية مقابل الإبلاغ عن هذا

صنعاء.. مكافآت مالية لمن يُبلغ عن هذا

المؤتمرنت -
صنعاء.. مكافآت مالية لمن يُبلغ عن هذا
أعلنت مصلحة الضرائب والجمارك عن تخصيص مكافآت مالية مقابل الإبلاغ عن سجاير مهربة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير آليات مكافحة تهريب السجائر.

وأوضح بلاغ صادر عن المصلحة، أن المكافئة تقدر بـ 25 بالمائة من قيمة السجائر المضبوطة، ووسيلة نقلها.

وأشار البلاغ إلى أن المصلحة حدّدت للشخص الذي يُقدم المعلومة اللازمة للحجز والضبط سواء كان موظفاً عاماً أو عاملاً لدى مستوردي السجائر أو ناقلاً للسجائر أو مواطناً عادياً مكافئة بنسبة 10 بالمائة.

وحدّدت المصلحة نسبة المكافأة بـ 15 بالمائة، بالنسبة للجهة الضابطة "الحاجزة" التي أوصلت كميات السجائر المضبوطة إلى المركز الجمركي المختص، سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية، أو غرفة تجارية، أو مقدم البلاغ والمعلومة نفسه.

ولفت البلاغ الى أن المكافأة لن تقل عن مبلغ "50,000" ريال لكل كرتون سجائر مضبوط، ولا تقل عن خمسة ملايين ريال لكل مائة كرتون سجائر مضبوطة.

وأهابت مصلحة الضرائب والجمارك بتعاون المجتمع لمكافحة وضبط السجائر المهربة والتي تضر بالاقتصاد الوطني، محذّرة محلات بيع التجزئة من التعامل مع أي سجائر مهربة غير ملصق عليها طابع البندرول على مستوى الباكت أو العروسة، وأن ذلك سوف يعرضها للمساءلة ومصادرة الكميات التي تجدها المصلحة بحوزتهم.








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