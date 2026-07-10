المؤتمرنت -

الإنقلاب الجوّي مستمر.. وفلكي يمني يحذّر

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن أهم موشرات طقس اليمن حتى الثلاثاء المقبل.



وتوقع الفلكي الشوافي توسع ملحوظ للأمطار المتفرقة على المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية المحاذية مقارنة بالأيام الماضية، مشيراً إلى هطول بعض زخات الأمطار على أجزاء بسيطة من الهضاب الداخلية والشرقية.



وحذّر الشوافي من استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على السواحل في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية غربية والشمالية غربية تزامناً مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة على معظم المناطق.



ولفت الفلكي اليمني إلى تراجع نسبي في درجات الحرارة على معظم المناطق الجنوبية غربية مع انخفاض طفيف على السواحل، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وكذا متابعة نشرات الطقس.