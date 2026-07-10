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نائب رئيس المؤتمر يعزي معوضة بوفاة شقيقه

بعث الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الأخ علي محمد معوضة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام،وإخوانه، وأولاد الفقيد، وكافة آل معوضةوذلك في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله ناصر محمد معوضة.

وعبّر لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون.