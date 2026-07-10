المؤتمرنت -

طقس متقلب وممطر وتحذير من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وصنعاء، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران وغرب صعدة وأجزاء من سهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء ومرتفعات لحج، وأبين وشبوة وأجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها او عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.