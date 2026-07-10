المؤتمرنت -

اليرموك يعود بانتصار ثمين من الاتحاد

عاد فريق اليرموك بنقاطٍ غالية وانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف من ميدان مستضيفه اتحاد حضرموت في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.



وسجل ثنائية اليرموك شهاب محمد عبدالعزيز عطاء في الدقيقتين 54 و57، فيما أحرز عبدالله جواس هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 80.



وبهذا الانتصار، رفع اليرموك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس "مؤقتاً"، فيما توقف رصيد اتحاد حضرموت عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.



وتختتم مباريات الجولة يوم غدٍ السبت بمواجهة تجمع السد مع ضيفه هلال الحديدة على ملعب مأرب.