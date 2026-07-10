المؤتمرنت -

الحر يقتل 1747 شخصاً في بلجيكا

كشفت السلطات في بلجيكا، عن تسجيل نحو 1747 حالة وفاة بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد منذ أواخر يونيو الماضي، لتصل إلى أعلى حصيلة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.



وذكر معهد الصحة العامة في بلجيكا "سيينسانو" في بيان اليوم، إنه خلال الفترة بين 18 يونيو الماضي وحتى الأول من يوليو الجاري تم تسجيل 1747 حالة وفاة إضافية مقارنة بالعدد المتوقع، ما يمثل زيادة في معدل الوفيات بنسبة 47.8 بالمئة بسبب الموجة الحارة.



وأرجع المعهد الموجة الحارة، إلى ثلاثة عوامل رئيسية: "مدة الموجة، وشدة درجات الحرارة، وتركيزات الأوزون"، إذ سجلت هذه الموجة مستويات مرتفعة للغاية في كل عامل منها.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد بلجيكا موجة حر جديدة في الأيام المقبلة قد تتجاوز خلالها درجات الحرارة العظمى 30 درجة لمدة خمسة أيام متتالية اعتبارا من السبت.