المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغت 4321 شهيداً و12207 جرحى.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الأرقام المسجلة تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة في لبنان، مشيرة إلى استمرار المستشفيات والمراكز الصحية في استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي.



وأضافت أن الطواقم الطبية والإسعافية تواصل جهودها في المناطق المتضررة، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة استمرار العدوان.



وتأتي هذه الحصيلة في وقت يواصل فيه لبنان التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ودعوات إلى حماية المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي.