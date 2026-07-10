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المؤتمر نت - بلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء الضريبي التي منحتها مصلحة الضرائب والجمارك لمالكي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات منذ صدور القانون

صنعاء.. إعفاء ضريبي لأكثر من 146 ألفاً

المؤتمرنت -
صنعاء.. إعفاء ضريبي لأكثر من 146 ألفاً
بلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء الضريبي التي منحتها مصلحة الضرائب والجمارك لمالكي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2020م حتى تاريخ 30 يونيو 2026م، 146 ألفًا و697 مواطنًا.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المصلحة الدكتور إبراهيم مهدي، أن المصلحة منحت 100 ألف و41 شهادة إعفاء لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر، في حين بلغ إجمالي شهادات الإعفاء الممنوحة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات 46 ألفًا و656 شهادة.

وأكد أن العمل متواصل في فروع المصلحة بأمانة العاصمة والمحافظات لاستلام الإقرارات، ومنح شهادات الإعفاء للمكلفين المشمولين في القانون وفق إجراءات سهلة بما يكفل حصول صغار المكلفين على شهادات الإعفاء مجانًا.

ولفت الدكتور مهدي، إلى الإنجازات في مجال الإعفاءات، والجهود التي بُذلت على مستوى كل محافظة، مبينًا أن إجمالي شهادات الإعفاء التي مُنحت لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وكذا صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات في أمانة العاصمة، 60 الفاً و103 شهادات.

وأشار إلى أن إجمالي شهادات الاعفاء المسلمة لصغار المكلفين الحاصلين على الإعفاءات في محافظة تعز خمسة آلاف و821، وفي الحديدة 20 ألفًا و319 شهادة، وإب 18 ألفًا و695 شهادة، وذمار ثمانية آلاف و515 شهادة، وحجة ثلاثة آلاف و942 شهادة، وصعدة ألفًا و593 شهادة، وصنعاء تسعة آلاف و459 شهادة.

كما بلغ إجمالي شهادات الإعفاء في البيضاء خمسة آلاف و516 شهادة، والمحويت ثلاثة آلاف و916 شهادة، والجوف 652 شهادة، وعمران ستة آلاف و635 شهادة، وفي محافظة ريمة ألفًا و531 شهادة.

وينص القانون رقم "8" لسنة 2020م، على منح الإعفاءات لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي وإجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية 20 مليون ريال، وكذا صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجّرة شهريا مبلغ 50 ألف ريال.

وقال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك :"الإعفاءات الضريبية تُعد واحدة من الإجراءات الاقتصادية المتخذة، والتي تجسِّد توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتقديم التسهيلات للمواطنين، ومراعاة ظروفهم في ظل استمرار تداعيات العدوان والحصار".

وأكد أن المصلحة حريصة على تقديم التسهيلات لحصول المواطنين على شهادات الإعفاء بكل يسر وسهولة.








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