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المؤتمر نت - واصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على بلجيكا

إسبانيا في المربع الذهبي لمواجهة فرنسا

المؤتمرنت -
إسبانيا في المربع الذهبي لمواجهة فرنسا
واصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على بلجيكا، مساء الجمعة.

وعلى ملعب "سوفاي" بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، بادر فابيان رويز بالتسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 30، لكن شارل دي كيتلاري منح التعادل لبلجيكا في الدقيقة 41.

وأحرز البديل ميكيل ميرينو هدف تأهل إسبانيا للمربع الذهبي، بعدما أحرز الهدف الثاني لمنتخب "الماتدور" في الدقيقة 88، بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء.

وبذلك، ضرب منتخب إسبانيا، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب أفريقيا، موعداً أوروبياً نارياً في الدور قبل النهائي مع نظيره الفرنسي، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال الحالي، عقب فوزه 2-صفر على منتخب المغرب، مساء الخميس.









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