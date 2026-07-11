المؤتمرنت -

الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، والضالع، وإب، وريمة، والمحويت، وحجة، والحديدة، وذمار، وعمران وصنعاء وسهل تهامة.



وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات البيضاء، والضالع، ولحج، وأبين وشبوة.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.



كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.