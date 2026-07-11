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المؤتمر نت - حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، من توقف خدمات النقل والإسعاف، مؤكدة أن ما تبقى من مركبات لم يعد صالحاً لتلبية الاحتياجات اليومية

صحة غزة تحذّر من توقف خدمات النقل والإسعاف

المؤتمرنت -
صحة غزة تحذّر من توقف خدمات النقل والإسعاف
حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، من توقف خدمات النقل والإسعاف، مؤكدة أن ما تبقى من مركبات لم يعد صالحاً لتلبية الاحتياجات اليومية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإطارات وقطع الغيار.

وقالت الوزارة، في بيان: "ما تبقى من مركبات خدمات النقل والإسعاف المتهالكة في غزة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي"، في ظل تراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار.

وتابعت أنّ مواصلة إسرائيل حصارها للقطاع، و"منع إدخال الإطارات وقطع الغيار، قد يضعاننا أمام مشهد الشلل التام في منظومة النقل".

وأشارت إلى أن الحافلات التابعة لشركات النقل المتعاقدة مع الوزارة تعمل في ظروف فنية وميكانيكية صعبة، مع توقف أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر، نتيجة عدم توفر قطع الغيار.

وحذّرت الوزارة من تداعيات توقف خدمات النقل، وما قد يترتب عليه من تأثير على وصول الكوادر الطبية والمرضى إلى أماكن تقديم الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الوزارة نقصاً حاداً في المعدات والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، وتعمّدت خلالها استهداف مرافق الوزارة ومركباتها، وفق ما أكدته تقارير حقوقية ورسمية.

وخلفت الإبادة أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 173 ألف جريح، ودماراً هائلاً طاول 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.








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