المؤتمرنت -

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في صنعاء

أقرت اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1447 هـ خلال اليومين القادمين.



واستعرضت اللجنة في الاجتماع تقرير قطاع المناهج وتخطيط التعليم التفصيلي حول إنجاز عملية تصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها وعملية الإدخال الآلي للدرجات والمؤشرات البيانية لمختلف خطواتها متجاوزين انعكاسات الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد.



وأشاد الوزير الصعدي بجهود كافة اللجان العاملة في الاختبارات وكل من أسهم في إنجاح اختبارات الشهادة العامة رغم شحة الإمكانات المتاحة والظروف الاستثنائية الصعبة التي افرزتها المرحلة الراهنة.