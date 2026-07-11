المؤتمرنت -

73221 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و221 شهيدا و173 ألفا و643 مصابا.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، 7 شهداء منهم 6 شهداء جدد وشهيد واحد تم انتشال جثمانه، بالإضافة إلى 28 مصابا.



وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1098 شهيدا، إضافة إلى 3535 مصابا، كما جرى انتشال 800 جثمانا.



وأشارت الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.