المؤتمرنت -

السد يعمّق جراح الهلال بخماسية

عمّق‭ ‬فريق السد مأرب‭ ‬جراح‭ ‬ضيفه‭ ‬هلال الحديدة‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه 5-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب مأرب في ختام الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.



وأنهى السد الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما عبدالمؤمن خالد في الدقيقة 36، وعبدالله وهان 45+3، مقابل هدف للهلال سجله اللاعب محمد خالد في الدقيقة 40 والذي يحمل بالمناسبة الرقم (100) في سجل أهداف الدوري الحالي.



وفي الشوط الثاني واصل السد أفضليته وعزز النتيجة بهدف ثالث بواسطة عبدالله وهان في الدقيقة 50، ثم أضاف علاء عوشه الهدف الرابع في الدقيقة 70، فعزز عباس عبيد النتيجة بهدف خامس في الوقت بدل الضائع، وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بلحظات قلص محمد زيدي الفارق بتسجيله هدف الهلال الثاني.



وبهذا الفوز، رفع السد مأرب رصيده إلى 15 نقطة استعاد بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن العروبة الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد هلال الحديدة عند 4 نقاط في المركز العاشر.