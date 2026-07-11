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المؤتمر نت - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ275 من اتفاق وقف إطلاق النار، خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل خروقاته في غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ275 من اتفاق وقف إطلاق النار، خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة، أسفرت عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إلى جانب مواصلة عمليات نسف المنازل.

واستُشهد مواطن وأُصيب اثنان آخران، عصر اليوم السبت، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي المنطقة الوسطى، أُصيب نحو عشرة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مناطق البريج والنصيرات والمغراقة، فيما أُصيب ثلاثة من عناصر الحراسة في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، بعد استهدافهم بطائرة مسيّرة إسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال، فجر اليوم، أربع عمليات نسف لمنازل المواطنين شرق مدينة خان يونس، بالتزامن مع توغل عدد من الآليات العسكرية في شارع صلاح الدين بحي التفاح، وسط إطلاق نار كثيف امتد إلى عدد من أحياء مدينة غزة.

وبحسب الإحصائيات المعلنة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1098 شهيداً، إضافةً إلى 3535 مصاباً، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي تمّ انتشالها 800 شهيد.








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