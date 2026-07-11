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أخبار
المؤتمر نت - بإجمالي مليار و517 مليون ريال.. بدء صرف معاشات شهر محرم في صنعاء

بدء صرف معاشات شهر محرم في صنعاء

المؤتمرنت -
بدء صرف معاشات شهر محرم في صنعاء
اعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، عن بدء صرف إعاشة شهر محرم 1448هـ لأبناء وأرامل الشهداء وزوجات المفقودين، بإجمالي مليار و517 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن عملية الصرف استهدفت 59 ألفًا و158 ابنًا وابنة من أبناء الشهداء والمفقودين، بإجمالي مليار و167 مليون ريال، إضافة إلى صرف إعاشة أرامل الشهداء وزوجات المفقودين بمبلغ إجمالي قدره 350 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عملية الصرف بدأت مساء اليوم، عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.

وأكدت الهيئة أن مشروع الإعاشة يُعد من أبرز المشاريع الرعائية الشهرية المستدامة التي تنفذها، تجسيدًا لنهج الوفاء والعرفان لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن، وترجمةً عملية للاهتمام بأسرهم ورعايتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.








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